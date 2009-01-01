Саакашвили просит политического убежища в Украине

Миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили

Михеил Саакашвили в Одессе. Facebook.com

Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесско1 области и лидер политической партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине.

Об этом сообщил его адвокат Маркиян Галабала, сообщает Ukranews.

"Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища — это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие "политическое убежище", — сказал юрист.

По его словам, Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток.

Напомним, Украина не может экстрадировать Саакашвили из-за его просьбы о дополнительной защите.

22 сентября Мостисский районный суд Львовщины оштрафовал Саакашвили на 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы. Грузия просит Украину экстрадировать экс-президента.

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили, который в то время как раз находился в США.

Представители украинской власти заявляли, что у Саакашвили отсутствует действующий украинский паспорт, поэтому его не могут пустить на территорию Украины.