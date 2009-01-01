Саакашвили просит политического убежища в Украине

Миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили
Об этом сообщил его адвокат Маркиян Галабала, сообщает Ukranews.
"Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища — это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие "политическое убежище", — сказал юрист.
По его словам, Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток.
Напомним, Украина не может экстрадировать Саакашвили из-за его просьбы о дополнительной защите.
22 сентября Мостисский районный суд Львовщины оштрафовал Саакашвили на 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы. Грузия просит Украину экстрадировать экс-президента.
Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили, который в то время как раз находился в США.
Представители украинской власти заявляли, что у Саакашвили отсутствует действующий украинский паспорт, поэтому его не могут пустить на территорию Украины.