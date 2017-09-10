Саакашвили пытается вернуться в Украину, онлайн-трансляция

В Жешув на встречу с Саакашвили прибыла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Михеил Саакашвили. Facebook Михаила Саакашвили

Сегодня в воскресенье, 10 сентября, экс-глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили , которого лишили украинского гражданства, собирается въехать на территорию Украины через КП "Краковец" на Львовщине.

В ожидании приезда Саакашвили на пункте пропуска через границу "Краковец" собрались сотни активистов. Часть из них отправилась колонной из Киева 9 сентября. Их несколько раз останавливали — в полиции это объяснили тем, что к ним поступило сообщение о вероятном незаконном оружии у активистов.

В партии Саакашвили заявили о "титушках", которые автобусами прибыли в Краковец, пишет УНИАН.

Сейчас экс-глава Одесской ОГА Саакашвили находится в Жешуве, где планирует дать пресс-конференцию. Около 4 ночи из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Михеила Саакашвили в Украину, сам политик планирует ехать на пропускной пункт "Краковец" вместе с ними.

В Жешув прибыла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

По информации источников "Украинской правды", группа украинских депутатов накануне приехали в Жешув.

В отеле Метрополитен у них состоялась встреча с Саакашвили. На ней присутствовали Тимошенко, Дмитрий Добродомов, Виктор Чумак, Новак, другие. В частности, обсуждали перспективы пересечения границы.

Присутствие Тимошенко один из собеседников объяснил тем, что "она за справедливость". После вечерней встречи все депутаты остались в отеле.

По словам одного источника, в этом отеле также ночевал Саакашвили. Другие источники не подтверждают, что Саакашвили ночевал в Метрополитен. Но факт вечерней встречи подтвердили.

По словам украинских пограничников, они намерены отобрать у Саакашвили паспорт, чтобы тот вернулся в Польшу для определения своего правового статуса.

При этом возле пункта пропуска "Краковец" полиция обнаружила и окружила группу неизвестных лиц в камуфляже.

Напомним, 27 июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Произошло это якобы из-за того, что он предоставил недостоверные сведения при подаче прошения о гражданстве, в частности о его судимости в Грузии.

Сразу же после этого Саакашвили уехал из Украины. Сначала он был в США, затем в Польше и Литве, после чего перемещался по Европе якобы по паспорту Украины.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября. Он утверждает, что имеет только одно гражданство — украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, "дать право отстоять" свое гражданство в суде.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, согласно данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии Саакашвили избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

видео: UMN