Саакашвили разместил картинку, где якобы Порошенко изображен в виде свиньи. Фото

Оппозиционер обрадовался, что президента Украины якобы изобразили в виде свиньи.

Reuters

Бывший президент грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили разместил на своей странице в Facebook отредактированную картинку.

Оппозиционер опубликовал отфотошопленную обложку крупного австрийского издания Kronen Zeitung, на котором якобы президент Украины Петр Порошенко изображен в виде свиньи с тризубцем на животе. Подпись гласит "Суперсвин для 2017 года!".

"Немецкая пресса изображает разных лидеров в виде персонажей фильмов. Порошенко изображён в правом нижнем углу. Мне как-то неудобно перевести название этого персонажа с немецкого, так что вы уж как-то сами", - прокомментировал найденый в сети фотошоп Саакашвили.

На самом деле, в оригинале у "Суперсвина" на животе был нарисован не тризубец, а лист клевера. Также на картинке в оббразе супергероев представлены президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп и канцлер Австрии Себасьян Курц.

Такой вариант обложки разместил у себя на странице в Facebook Михаил Саакашвили.

А так выглядит настоящая обложка австрийской газеты.

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