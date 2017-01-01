Саакашвили разместил картинку, где якобы Порошенко изображен в виде свиньи. Фото

Оппозиционер обрадовался, что президента Украины якобы изобразили в виде свиньи.
Оппозиционер опубликовал отфотошопленную обложку крупного австрийского издания Kronen Zeitung, на котором якобы президент Украины Петр Порошенко изображен в виде свиньи с тризубцем на животе. Подпись гласит "Суперсвин для 2017 года!".
"Немецкая пресса изображает разных лидеров в виде персонажей фильмов. Порошенко изображён в правом нижнем углу. Мне как-то неудобно перевести название этого персонажа с немецкого, так что вы уж как-то сами", - прокомментировал найденый в сети фотошоп Саакашвили.
На самом деле, в оригинале у "Суперсвина" на животе был нарисован не тризубец, а лист клевера. Также на картинке в оббразе супергероев представлены президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп и канцлер Австрии Себасьян Курц.
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