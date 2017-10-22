Саакашвили сказал, что акция под Радой продлится до начала ноября

Политик намерен посетить ряд украинских городов.
Об этом он рассказала 22 октября, выступая на площади Конституции, пишет "Украинская правда".
По словам политика, на протяжении следующих двух недель в центре столицы будут проходить "семинары, дискуссии и общения между участниками протестной акции".
"В следующие недели до сессии (Рады — Ред.) мы должны... перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место", — отметил он и добавил, что намерен посетить ряд украинских городов, "чтобы донести свое видение того, что происходит в стране и предложения по улучшению ситуации".
Напомним, с 17 октября под стенами Верховной Рады проходит акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы", ее участники, в частности, требуют снятия депутатской неприкосновенности, изменения избирательной системы и создания Антикоррупционного суда.
Возле парламента были стычки, пострадали два человека, позже активисты установили у здания палатки. На следующий день в Киеве правоохранители пытались штурмовать палаточный городок митингующих, были задержаны несколько участников акции.
Позже — 21 октября — протестующие, которые назвались ветеранами борьбы за независимость, объявили ультиматум президенту Петру Порошенко: на протяжении пяти дней внести в Раду законопроекты об импичменте и об Антикоррупционном суде.