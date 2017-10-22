Саакашвили сказал, что акция под Радой продлится до начала ноября

Политик намерен посетить ряд украинских городов.

Михеил Саакашвили

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА, которогозаявил, чтопродлится минимум до следующей пленарной недели — 7 ноября.

Об этом он рассказала 22 октября, выступая на площади Конституции, пишет "Украинская правда".

По словам политика, на протяжении следующих двух недель в центре столицы будут проходить "семинары, дискуссии и общения между участниками протестной акции".

"В следующие недели до сессии (Рады — Ред.) мы должны... перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место", — отметил он и добавил, что намерен посетить ряд украинских городов, "чтобы донести свое видение того, что происходит в стране и предложения по улучшению ситуации".

Напомним, с 17 октября под стенами Верховной Рады проходит акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы", ее участники, в частности, требуют снятия депутатской неприкосновенности, изменения избирательной системы и создания Антикоррупционного суда.

Возле парламента были стычки, пострадали два человека, позже активисты установили у здания палатки. На следующий день в Киеве правоохранители пытались штурмовать палаточный городок митингующих, были задержаны несколько участников акции.

Позже — 21 октября — протестующие, которые назвались ветеранами борьбы за независимость, объявили ультиматум президенту Петру Порошенко: на протяжении пяти дней внести в Раду законопроекты об импичменте и об Антикоррупционном суде.