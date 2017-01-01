Саакавшили рассказал о причине своего побега на крышу при задержании

Политик развеял популярные в обществе версии о причинах своего поступка.
Политик рассказал, что не имел никаких суицидальных намерений, сообщает "DW".
По словам Саакашвили, в его съемной квартире был плохой сигнал мобильной связи, поэтому ему пришлось и подняться на крышу.
"Мой мобильный телефон глушили. Я должен был позвонить людям. Это был абсолютно прагматичный шаг. Сообщение можно было отправить только на краю крыши. Так в наши дни работает мобильная связь", – резюмировал политик.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Саакшавили предложил сделать столицей Украины маленький город на Черкасчине.