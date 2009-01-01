Саботаж и дезертирство. В разведке узнали о проблемах в рядах "морпехов" ДНР

Боевики-беглецы заставляют местных жителей обеспечивать их спиртным и продуктами, отметили в Минобороны.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донбассе члены(Новоазовск) самопровозглашенной ДНР на передовых позициях саботируют выход на связь с командованием.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По его данным, боевики также группами до пяти человек самовольно оставляют места службы (дезертируют — ред.).

"… проживают по несколько дней у местных жителей, заставляя тех обеспечивать "защитников" спиртным и продуктами питания", — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на востоке нашей страны бойцы "11 отдельного мотострелкового полка" (Донецк) террористической ДНР развлекаются хаотичными обстрелами позиций сил АТО и гражданских объектов.