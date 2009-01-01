Садовой ждет отстранения от должности уже в ближайшие дни

Садовой заявил, что поставлена задача из высоких кабинетов, поэтому в ближайшие дни будет выдвинуто подозрение.

Андрей Садовой УНИАН

Городской голова Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой заявил, что областная прокуратура до 21 марта объявит ему подозрение, после чего его быстро отстранят от должности в судебном порядке.

По его словам, задача подготовить подозрение Садовому поступило в прокуратуру области от высших эшелонов власти, сказал он в интервью ZN.UA..

"Областная прокуратура работает в усиленном режиме. Делает все возможное и невозможное, потому что им очень трудно что-то "пришить", особенно когда это шьется белыми нитками. Поставлена задача из высоких кабинетов, поэтому они в ближайшие дни будут выдвигать подозрение. И следующим шагом будет обращение в суд о моем отстранении от должности", — заявил Садовой.

При этом он отметил, что решение суда будет прогнозируемым, поскольку судебная система Украины работает "четко по вертикали".

Он также заявил, что предварительно объявить ему о подозрении должны были после 21 марта, однако что-то изменилось, и теперь сделать это планируется до 21 числа. По его словам, инициаторы этих процессов "отрабатывают какой медийно-сценарный план".

По словам Садового, он планирует нанимать адвокатов и защищать свои права в суде.

"По моим данным, исполнять обязанности мэра (после отстранения) будет секретарь Львовского горсовета — Анатолий Забарило, представитель партии "Гражданская позиция", — отметил мэр Львова.

Как известно, ранее Садовой заявлял, что прокуратура готовит ему подозрение в совершении уголовного преступления, однако не уточнил, по какому делу.

Стоит отметить, что Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что мэра Львова могут отстранить от должности в случае, то если ему вручат подозрение относительно халатности со смертельным исходом.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовицкой свалке произошел обвал после того, как там возник пожар. Спасатели нашли под завалами тела трех своих коллег, четвертый пропал без вести. После этого эксплуатацию свалки приостановили, а львовский мусор стали вывозить в другие города Украины. Жители этих городов неоднократно выражали свой протест против таких действий.

В прокуратуре сообщили, что мусор горел не из-за поджога, а из-за ненадлежащей эксплуатации полигона.