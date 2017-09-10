Сакашвили возвращается к первому плану, но едет в "Шегини", опубликованы фото

Саакашвили на ПП "Краковец" планирует ехать автобусом, с заездом "на кофе".

Reuters

Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не намерен отказываться от попытки вернуться в Украину.

Об этом он заявил сегодня на вокзале в Перемышле, пишет Сегодня.

По его словам, есть альтернативные варианты маршрута в пункт пропуска Краковец. Саакашвили также заявил, что хочет вступить сегодня в контакт с украинскими пограничниками, но он не может этого сделать, находясь на территории Польши.

Он также добавил, что ехать на ПП "Краковец" планирует автобусом в связи с тем, что поезд "Интерсити", в котором он находился задержали в Перемышле.

"Возвращаемся к первому плану", — сказал Саакашвили, добавив, что по дороге заедут "на кофе", пишет УНИАН.

По его словам, украинская власть надеется, что он не доедет до украинской границы.

"Я не сделаю такого подарка Порошенко, чтобы я не поехал на украинском границу, не пообщался с пограничниками и не решил свое право вернуться в Украину", — заявил политик.

Он добавил, что "если титушки что-то сделают", ответственность за это будет лежать на украинской власти.

Вместе с тем, по состоянию на 17:50 корреспондент "Украинской правды" сообщает, что автобус с Саакашвили движется к пункту пропуска "Шегини".

Ранее сообщалось, что поезд "Перемышль – Киев", в котором находился Саакашвили с группой народных депутатов, задерживался с отправлением на несколько часов.