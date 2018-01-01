Сами разберемся и в советах не нуждаемся. Порошенко об отношениях Украины и Польши

Порошенко считает, что Украина и Польша имеют "динамично развивающиеся отношения".

Петр Порошенко. twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко считает, что Украина, как и Польша и не нуждается в советах, каких героев чтить, а каких нет. Обе страны сами в этом разберутся.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"У нас динамично развивающиеся отношения с Польшей. Президент Польши Дуда приезжал в Харьков. Поверьте, нам не нужно, чтобы нам кто-то говорил, каких украинских героев мы должны чтить, а каких нет. Мы сами разберемся. И Польше не говорим, кого ей чтить. Мы убеждены, что практика запрета на въезд или запрета эксгумаций ошибочна, и [украино-польская] комиссия должна решить все эти вопросы", — сказал он.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал принятые парламентом страны изменения в закон об институте национальной памяти.

Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.

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