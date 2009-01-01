"Самое опасное время". Эксперт объяснил, когда Кремль может реализовать свои планы по Украине

Администрации президента Трампа понадобится не менее полугода, чтобы сформировать проукраинскую позицию, считает Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

Большинство политиков Украины были уверены, что на президентских выборах в США победит Хиллари Клинтон , как, впрочем, и большинство американских политологов и социологов.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Дело в том, что Клинтон хорошо знала украинский вопрос, и Киев, и Кремль знали, чего от нее ожидать. А администрации президента Трампа понадобится не менее полугода, чтобы сформировать проукраинскую позицию", — говорит он.

Эксперт считает, что это будет самым опасным для Украины временем, ибо оно открывает окно возможностей для президента РФ Владимира Путина по реализации его планов относительно Украины.

"Проблема в том, что украинская политическая элита легко меняет свои политические интересы, и в случае угрозы из Кремля легко пойдет ему навстречу", — добавил Небоженко.

Напомним, ранее Небоженко рассказал, какие два противоположных хитроумных плана Кремль использует против Украины.