"Самое опасное время". Эксперт объяснил, когда Кремль может реализовать свои планы по Украине

Администрации президента Трампа понадобится не менее полугода, чтобы сформировать проукраинскую позицию, считает Небоженко.
Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".
"Дело в том, что Клинтон хорошо знала украинский вопрос, и Киев, и Кремль знали, чего от нее ожидать. А администрации президента Трампа понадобится не менее полугода, чтобы сформировать проукраинскую позицию", — говорит он.
Эксперт считает, что это будет самым опасным для Украины временем, ибо оно открывает окно возможностей для президента РФ Владимира Путина по реализации его планов относительно Украины.
"Проблема в том, что украинская политическая элита легко меняет свои политические интересы, и в случае угрозы из Кремля легко пойдет ему навстречу", — добавил Небоженко.
Напомним, ранее Небоженко рассказал, какие два противоположных хитроумных плана Кремль использует против Украины.