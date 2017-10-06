"Самопоміч" исключила нардепа из фракции за поддержку законов по Донбассу

Веселова уверяет, что решение фракции о ее исключении не стали для нардепа неожиданностью.

Наталья Веселова. Фото: tyzhden.ua

Фракция "Самопоміч" исключила народного депутата Наталью Веселову из своего состава за поддержку закона об особом статусе Донбасса.

Как сообщает пресс-служба фракции, основанием для исключения было инициирование законопроектов, которые "отрицают оккупацию, возражения в публичных выступлениях факта оккупации вопреки позиции фракции".

В сообщении говорится о том, что такие действия порочат репутацию фракции и политической партии "Самопоміч".

"Последней каплей было сегодняшнее голосование за продление действия закона об особом статусе Донбасса, против чего категорически выступали все члены фракции "Самопомощь". Эти действия свидетельствуют о том, что Наталья Веселова не разделяет позицию фракции, ее ценности и принципы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что ранее Веселовой было предложено самой выйти из состава фракции, но это решение она не приняла из-за опасения потерять мандат.

Заметим, что Веселова единственная из "Самопомочи" проголосовала за законопроект 7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Сама же Веселова объяснила, за что на самом деле ее исключили из "Самопомочі", пишет Эспрессо.TV.

По ее словам, сегодняшнее решение фракции не стало для нее неожиданностью.

"С самого начала недели идут разговоры о том, что меня надо исключать из фракции. Это был председатель фракции во время прямого эфира на одном из телеканалов, на следующий день — было заседание фракции, но не хватило голосов. Теперь, видимо, собрался кворум и эти голоса нашлись", — отметила Веселова.

"На самом деле, ни для кого не является секретом, что я имею особое мнение по поводу Донбасса. Я об этом говорила с самого начала. И, собственно, мое мнение не менялось с 2014 года: я считаю, что Донбасс нужно возвращать в состав Украины. И делать для этого все возможное и невозможное", — заявила нардеп.

В 2015 году, когда началась инициированная партией торговая блокада Донбасса, ее разногласия с фракцией усилились.

По ее словам, она всегда была против блокирования экономических связей с оккупированными территориями.

Вместе с тем, фракция не учитывала ее точку зрения по этому вопросу.

"Еще в 2015 году я входила в состав рабочей группы, которая нарабатывала предложения относительно оккупированных территорий. Но, к сожалению, "Самопоміч" зарегистрировала законопроект без моих правок. Моих предложений в том законопроекте нет, из-за чего я на заседании фракции открыто заявила о том, что с этого момента - поскольку не было учтено мое мнение — я буду отстаивать собственную позицию по Донбассу. И тогда же я высказалась против так называемой блокады Донбасса, которая начиналась именно в 2015 году", — рассказала Веселова.

Выходить из фракции по собственному желанию Веселова не хотела, поскольку она избиралась в Верховную Раду по партийному списку и в случае добровольного выхода из фракции потеряла бы мандат народного депутата.

"Есть масштабные вопросы, которые я не могу оставить, так как кроме меня мало кто этим занимается", — пояснила она.

Как известно, "Свобода", "Батькивщина" и "Самопомощь" выступают против документов относительно Донбасса, которые были приняты сегодня.

Рада проголосовала за законопроекты, которые определяют дальнейшее будущее оккупированной части.

Напомним, Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается государством-агрессором.

Депутаты также приняли закон, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

В переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины.

фото: Тиждень.ua; видео: espreso.tv