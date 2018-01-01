САП и НАБУ закончили расследование дела "рюкзаков Авакова"

После ознакомления дело будет передано в суд.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро завершили досудебное расследование так называемого дела "рюкзаков Авакова"

Речь идет об уголовном производстве против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. Их подозревают в хищении средств при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.

Как сообщил Украинским новостям заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, в четверг адвокаты были извещены о завершении расследования и возможности начать ознакомление с материалами дела.

После ознакомления дело будет передано в суд.

Напомним, Соломенский райсуд Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства.

14 ноября 2017 года столичный суд отклонил апеляцию Антикоррупционной прокуратуры по поводу Александра Авакова. Апелляционный суд оставил сына Авакова под домашним арестом.