Савченко хочет быть украинским Пиночетом

Савченко заявила, что хочет управлять Украиной, как диктатор Пиночет.
Об этом политик заявила в интервью канадскому изданию Globe and Mail, пишет ZN.UA.
"Он был диктатором, но в альтруистический образ. Страна была намного лучше после него, чем до", — сказала она, добавив, что уверена в том, что в Украине должна быть диктатура после войны, как раз, чтобы стабилизировать и нормализовать ситуацию в стране.
Напомним, ранее Савченко заявила, что Украине для изменения страны в лучшую сторону нужен диктатор.
Ранее Савченко заявила, что в Верховной Раде повсюду "брехня, фальшь, лукавство и предательство".