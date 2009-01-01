Савченко хочет быть украинским Пиночетом

Савченко заявила, что хочет управлять Украиной, как диктатор Пиночет.

Надежда Савченко. УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко хотела бы руководитьь Украиной, как чилийский диктатор Аугусто Пиночет.

Об этом политик заявила в интервью канадскому изданию Globe and Mail, пишет ZN.UA.

"Он был диктатором, но в альтруистический образ. Страна была намного лучше после него, чем до", — сказала она, добавив, что уверена в том, что в Украине должна быть диктатура после войны, как раз, чтобы стабилизировать и нормализовать ситуацию в стране.

Напомним, ранее Савченко заявила, что Украине для изменения страны в лучшую сторону нужен диктатор.

Ранее Савченко заявила, что в Верховной Раде повсюду "брехня, фальшь, лукавство и предательство".