Народная избранница согласилась на проведение обследования, сообщила ее сестра.

Надежду Савченко из СИЗО увезли в клинику, сказала ее сестра 24 Канал

Арестованного народного депутата Надежду Савченко из следственного изолятора увезли в клинику для обследования.

Политик согласилась на проведение обследования, рассказала ее сестра Вера в эфире телеканала "112 Украина", ссылаясь на слова работников СИЗО.

"Мне информацию предоставили в СИЗО, сказав, что ее уже увезли в клинику СИЗО по ее согласию на обследование, я так понимаю", — отметила собеседница.

По ее словам, она будет сегодня — 12 апреля — "снова просить свидания, чтобы понять, чем это закончилось".

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день нардеп объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу, однако ее анонсированный допрос с использованием полиграфа не состоялся.