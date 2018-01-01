Савченко назвала условия прекращения голодовки

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1 / 3 Надежда Савченко сказала, что будет голодать, пока, в частности, не окажется на свободе (Скриншот с facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Нардеп утверждает, что ее здоровье от голодовки ухудшается в пределах нормы.

Надежда Савченко сказала, что будет голодать, пока, в частности, не окажется на свободе РИА Новости

Арестованная народный депутат Надежда Савченко утверждает, что продолжит голодовку, в частности, до того дня, пока не окажется на свободе и не сможет полноценно защищаться в судах.

Здоровье от голодовки ухудшается в пределах нормы, но не критично, написала политик на своей странице в Facebook.

"Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность", — отметила она.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день нардеп объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу, однако ее анонсированный допрос с использованием полиграфа не состоялся.