Савченко объяснила, зачем обнародовала списки пленных

Мы, народные депутаты, не подотчетны СБУ, отметила политик.

Надежда Савченко УНИАН

Нардепзаявила, чтодавно нужно было сделать открытыми, а обнародовала их, чтобы закончились спекуляции обменом людей.

Об этом она рассказала журналистам в Киеве, пишет УНИАН.

В то же время народная избранница уточнила, что не доработала список тех, кого разыскивают.

"Когда Украина захочет когда-то обратиться в Гаагу (Международный уголовный суд — ред.) и обвинить Россию в том всем зле, которое она совершила у нас, в Украине, так не будет доказательств — они (россияне — ред.) скажут: а нас здесь не было", — отметила собеседница.

По ее словам, "эти списки четко показывают, что они здесь есть, и что они здесь делают". "Что касается СБУ: выучите уже, в конце концов, что народный депутат — это лицо, которому народ предоставляет наивысшую степень доверия. Народный депутат имеет право на доступ ко всей государственной тайне высшего уровня", — добавила Савченко.

"Мы, народные депутаты, не подотчетны СБУ, мы можем сотрудничать. Я сотрудничаю и дальше буду сотрудничать постоянно со всеми службами, потому что на них очень многое замыкается. Это действительно силовые структуры, которые защищают Украину, поэтому, конечно, буду с ними сотрудничать. И мы дальше сотрудничаем", — подчеркнула политик.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики. Еще до этого советник главы СБУ Юрий Тандит говорил, что обнародование документов может навредить заложникам и их родственникам.