Савченко осталась без адвоката, опубликован документ

Виктор Чевгуз опубликовал в соцсетях текст заявления о самоотводе.

Виктор Чевгуз заявил о самоотводе УНИАН

Защищавший в суде народного депутата Украины Надежду Савченко адвокат Виктор Чевгуз заявил о самоотводе.

Чевгуз опубликовал в Facebook текст заявления о самоотводе на имя старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины Томусюка.

"Прошу: 1. Принять данное заявление о самоотводе защитника и рассмотреть его в установленном законом порядке; 2. Отстранить меня от обязанностей защитника подозреваемой Савченко по уголовному производству №22015000000000245 от 19.08.2017 г.", — говорится в документе.

Также в заявлении отмечается, что в "Приложении 1" есть договор о расторжении договора о предоставлении Савченко правовой помощи.

В то же время адвокат не объяснил причину своего решения, лишь отметил, что "не хотел подавать, но ...".

Напомним, 23 марта в Киеве суд решил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года − без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.

В ходе заседания 29 марта меру пресечения суд оставил без изменений.