Савченко откорректировала списки пленных

Савченко опубликовала откорректированные списки пленных.

Надежда Савченко УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко опубликовала откорректированные списки пленных.Об она сообщила на своей странице в Facebook.

Нардеп уточнила, что голубым цветом обозначены освобожденные, красным — погибшие, оранжевым — россияне, которых ищет ДНР, желтым — граждане РФ, которых ищет ЛНР.

Ранее Савченко обнародовала списки пленных на неподконтрольной Украине территории Донбасса и украинских заключенных в российских тюрьмах, а также список лиц, которых главари ДНР и ЛНР хочет получить от украинской стороны.

В СБУ заявили, что списки, обнародованные Савченко, являются некорректными, а СБУ провела совещание в связи с их публикацией.

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