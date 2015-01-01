Савченко откорректировала списки пленных

Савченко опубликовала откорректированные списки пленных.
Нардеп уточнила, что голубым цветом обозначены освобожденные, красным — погибшие, оранжевым — россияне, которых ищет ДНР, желтым — граждане РФ, которых ищет ЛНР.
Ранее Савченко обнародовала списки пленных на неподконтрольной Украине территории Донбасса и украинских заключенных в российских тюрьмах, а также список лиц, которых главари ДНР и ЛНР хочет получить от украинской стороны.
В СБУ заявили, что списки, обнародованные Савченко, являются некорректными, а СБУ провела совещание в связи с их публикацией.
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