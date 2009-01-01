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Савченко подтвердила участие в совместных с боевиками ДНР стрельбах — СБУ

Сегодня, 10:50

Такое признание Савченко сделала во время допроса в СБУ.

Надежда Савченко, Донецк
Надежда Савченко в Донецке, иллюстрация. Reuters
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что народный депутат Надежда Савченко подтвердила слухи о том, что она принимала участие в совместных с боевиками ДНР стрельбах на оккупированном Донбассе.

В эфире одного из телеканалов он сказал, что такое признание Савченко сделала во время допроса в СБУ, пишет телеканал 24.

"На большинство вопросов, которые задавал следователь, она отказывалась отвечать. Но в то же время подтвердила факты, обнародованные в СМИ относительно участия в стрельбах вместе с участниками незаконных вооруженных формирований", — заявил Грицак.

Также он добавил, что сейчас СБУ проверяет информацию о возможном подстрекательстве Савченко украинских военных к акциям неповиновения.

Напомним, 24 февраля нардеп Надежда Савченко съездила в так называемую "ДНР" и посетила украинских пленных в Макеевской колонии. 

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СБК, Грицак, Савченко, стрельбы, Донбасс, боевики, ДНР
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