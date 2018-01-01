Савченко пополнила чистилище "Миротворца"

В "Миротворце" отмечают, что Надежда Савченко лично курировала проект теракта в Киеве.

Надежда Савченко попала в базу "Миротворца" УНИАН

Базу украинского волонтерского центра "Миротворец" пополнила внефракционный народный депутат Надежда Савченко

"Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота", — говорится в данных о Савченко на сайте "Миротворца".

Также отмечается, что Савченко лично курировала проект теракта в Киеве, о чем с трибуны парламента рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

"Он заявил, что Генеральная прокуратура Украины имеет огромное количество неопровержимых доказательств против Надежды Савченко. Луценко уверен, что именно нардеп самолично отдавала указания, вербовала и готовила взрывы в Верховной Раде Украины. По его словам, Савченко хотела использовать две гранаты для подрывов правительственной и должностной лож. Минометами был бы обрушен купол ВР, а всех выживших расстреляли бы из автоматов", — подчеркнули в "Миротворце".

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Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.

СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.