Савченко проигнорировала предупреждение СБУ и опубликувала списки пленных

Украинской стороной подается запрос на 129 человек, противоположная сторона подтверждает 42 человека.

Скриншот

Нардеп на своей странице в Facebook пояснила, что публикует списки для двух категорий будущего обмена: пленных украинцев, которых незаконно удерживают боевики на Донбассе.

"Украинской стороной подается запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека. Еще разыскивается Украиной 494 без вести пропавших. Они пропорциональны обмену на заключенных в Украине по спискам, которые запрашивают представители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины. От ДНР в списках таких людей 524, а от ЛНР — 377 человек. Часть людей из этих списков украинская сторона также подтверждает, примерно 256", — написала она.

"При таких раскладах имеем первый этап обмена подтвержденных лиц с обеих сторон — это 42 на 256", — добавила Савченко.

Вторая категория, по ее словам, — это украинские политзаключенные, которые содержатся в России и в аннексированном ею Крыму.

"Их на данный момент 44 человека. В Украине в тюрьмах тоже есть российские граждане, которые отбывают наказание за преступления, совершенные против территориальной целостности Украины и против украинского народа в период с 2014 по 2016 год. Их на данный момент 102 человека. Имеем первый этап обмена по второй категории "всех на всех" — это 44 на 102", — отметила нардеп.

Савченко добавила, что в списках боевиков содержится немало россиян, выдачи которых они требуют от Украины (со стороны ДНР — 47 и ЛНР — 7 граждан РФ).

"Далее начинается работа над вторым этапом: поиск людей с неподтвержденных списков. И когда мы внимательно посмотрим на списки то увидим, что руководители ДНР и ЛНР в списках своих людей подали очень много русских: 47 россиян в списках от ДНР (они отмечены оранжевым цветом) и 4 россиянина в списках от ЛНР (они отмечены желтым цветом).

Для чего это сделали? И чтобы скрыть присутствие российских войск на территории Украины выдав их за сепаратистов, и чтобы выменять их, под шумок, не отдав украинских политзаключенных из России и оккупированного, Россией, Крыму!", — пишет Савченко.

Напомним, в СБУ выступают против обнародования Савченко списков военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.

Больше об обмене пленными читайте в статье Татьяны Катриченко: Обмен по открытым спискам. Почему боевики продолжают шантажировать Украину.