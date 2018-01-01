Савченко раскрыла, кто снял ролик о ее походе в президенты

Видео должно было быть показано ближе к избирательной гонке, отметила сестра нардепа.

Надежда Савченко утверждала, что не помнит, как снялась в ролике о походе в президенты УКРИНФОРМ

Арестованная народный депутат Надежда Савченко заявила, что видеоролик, в котором она анонсировала поход в президенты Украины (президентские выборы в нашей стране запланированы в 2019 году), "сняли молодые непродажные режиссеры".

Политик утверждала, что не помнит, когда снялась в видео, пишет "Громадське" со ссылкой на данные корреспондента.

"… это была роль, я сыграла, это просто эмоция", — отметила нардеп.

По словам ее сестры Веры, ролик сняли друзья бесплатно, он является предвыборным и должен был быть показать ближе к избирательной гонке. "Это предвыборный ролик, друзья сняли больше месяца назад", — добавила она.

Ранее в Сети появился видеоролик, в котором Надежда Савченко заявила, что станет кандидатом в президенты Украины. Нардеп утверждала, что войны политиков приводят к войнам в реальности. Посмотреть видео можно здесь.