Савченко раскрыла, кто снял ролик о ее походе в президенты

Видео должно было быть показано ближе к избирательной гонке, отметила сестра нардепа.
Политик утверждала, что не помнит, когда снялась в видео, пишет "Громадське" со ссылкой на данные корреспондента.
"… это была роль, я сыграла, это просто эмоция", — отметила нардеп.
По словам ее сестры Веры, ролик сняли друзья бесплатно, он является предвыборным и должен был быть показать ближе к избирательной гонке. "Это предвыборный ролик, друзья сняли больше месяца назад", — добавила она.
Ранее в Сети появился видеоролик, в котором Надежда Савченко заявила, что станет кандидатом в президенты Украины. Нардеп утверждала, что войны политиков приводят к войнам в реальности. Посмотреть видео можно здесь.