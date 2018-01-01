Савченко рассказала, кто угрожает людям, которые ее поддерживают

В Киеве заседание суда по делу нардепа перенесли.

Надежда Савченко утверждает, что свидетели по ее делу прибегают к угрозам УНИАН

В Киеве на заседании Шевченковского районного суда народный депутат Надежда Савченко заявила, что свидетели по ее делу угрожают до физической расправы, провоцируют на преступление помощников.

Политик утверждала, что свидетели запугивают людей, которые ее поддерживают, сообщает "Громадське".

"Я всячески стараюсь защитить людей, которые были задействованы Службой безопасности по делу. Зато свидетели угрожают... до физической расправы, провоцируют на преступление моих помощников, мою сестру (Веру — Ред.)…", — отметила она.

Позже райсуд принял отказ народной избранницы от адвоката Александра Шадрина, ей предоставили государственного защитника — Юлию Ткач. Юрист попросил предоставить ей время на ознакомление с материалами дела, заседание суда перенесли на 10:00 15 мая.

Ранее в Киеве на заседании Шевченковского райсуда Надежда Савченко заявила, что не может позволить себе платных адвокатов, и, чтобы не загонять свою семью в долги, разрывает сотрудничество со всеми защитниками.

Напомним, нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить ее за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.

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