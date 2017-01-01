Савченко разразилась очередным громким заявлением

Савченко считает, что если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью.

Надежда Савченко.

Народный депутат Украины Надежда Савченко отличилась очередным заявлением. Она считает, что чиновники, которые пришли к власти на крови, должны ответить за свои деяния.

Об этом она заявила в эфире программы "Субъективные итоги дня" на телеканале NewsOne.

"Исторически, конечно же, правда определится, но будут ли отвечать те, кто виноват в этом, сложно сказать. Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Я надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо", — сказала она.

Политик также сказала, что пока в Украине не будет справедливости, то и не стоит ждать развития.

Савченко также считает, что все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки, так как последующие чиновники будут чувствовать себя безнаказанными.

Ранее Савченко заявляла, что Украина войну не начинала. Войну начинала Россия, точнее Путин вместе с Порошенко.