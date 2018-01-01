Савченко решила прервать голодовку: названа причина

Следствие не предоставило результаты допроса нардепа на полиграфе, отметили в ее пресс-службе.
Следствие "за почти два месяца не предоставило результаты экспертизы на детекторе "правды", написала пресс-служба на странице политика в Facebook.
"Сейчас стороной защиты готовится соответствующее ходатайство для назначения психофизиологического исследования полиграф, кстати, в государственной экспертном учреждении Украины", — отмечается в сообщении.
Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.
В начале апреля в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.
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