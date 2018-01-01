Савченко собралась судиться с Радой: документ

Политик намерена оспорить свое исключение из Комитета нацбезопасности и обороны.

УНИАН

Народный депутат, подала иск против Рады в Верховный Суд Украины.

Политик потребовала признать незаконным постановление парламента об ее исключении из Комитета нацбезопасности и обороны. Фото иска она опубликовала на своей странице в Facebook.

По ее словам, постановление, принятое 15 марта на заседании Верховной Рады, является незаконным. Его необходимо отменить, так как нет оснований для принятия такого решения – по крайней мере оснований, определенных действующим законодательством.

"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва главы комитета, его заместителя и секретаря", – подчеркнула Савченко.

Ранее были опубликованы представления на привлечение к ответственности и задержание Савченко. При этом нардеп Антон Геращенко отметил, что по итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест.

"С целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне и учитывая, что член комитета должен принимать участие в заседаниях, где буду рассматриваться вопросы, связанные с государственно тайной, необходимо принять данное постановление в ближайшее время", – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.

СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.