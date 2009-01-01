Савченко собралась в президенты и объяснила причину падения ее рейтинга

Савченко заявила, что Министерство юстиции не регистрирует ее новую политическую партию.

Надежда Савченко krytykapolityczna.pl

Народный депутат Надежда Савченко собирается баллотироваться в президенты, а ее политическая сила будет принимать участие в парламентских выборах.

Об этом она заявила в интервью польскому изданию Krytyka Polityczna.

"Я готова взять на себя ответственность за страну и принять участие в президентских выборах. Кроме того, в парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила", — подчеркнула Савченко.

В то же время депутат считает, что люди ее поддерживают, а комментируя падение рейтинга с 12% до 1-2%, сказала "не знаю, из какого космоса вы берете эти цифры".

Кроме того, Савченко заявила, что Министерство юстиции Украины не регистрирует ее новую политическую партию, пишет УНИАН.

"Сегодня мы должны были презентовать новую политическую силу – "Общественную политическую платформу Надежды Савченко", — сказала депутат и добавила, что сегодня все было подготовлено для презентации ее политической силы.

"Все было готово для этой презентации, как вы можете видеть, кроме одного. Партия проходит перерегистрацию, и Минюст, независимо от того, что исчерпаны все сроки по закону, не предоставив никаких замечаний и никаких объяснений, не отвечая прямо ни на какие обращения, запросы и телефонные звонки, не сделал перерегистрацию партии", — подчеркнула Савченко.

Она утверждает, что подобная ситуация происходит и с другими политическими силами. "Все заканчивается тем, что может быть украдена программа, идея, концепция. Не трудно подарить идею людям. Идея верная — это изменение политической системы", — заявила Савченко.

Однако, по ее убеждению, в юридической плоскости процесс регистрации партии будет доведен до конца.

"Оформление всего этого процесса будет доведено до конца законным способом через судебные обращения, или, возможно, в конце концов, они сделают то, что должны были сделать вовремя, хоть и с опозданием", — сказала Савченко.

"Измеряется, наверное, не моя поддержка, а телевидение, риторики президента, Юлии Тимошенко и других политиков, в том числе европейских, которые говорили обо мне. Мой образ и я — это две разные вещи", - отметила она, добавив, что проверяет свою поддержку на улице.

По словам Савченко, то, что ранее она была для украинцев героем, потом – "агентом Кремля", "не имеет значения", ведь "люди ее не знали, а составляли образ из того, что давала украинская и российская пропаганды".

"Вот почему в Украине про меня стали говорить хуже, а в России лучше", — добавила нардеп.

Ранее Савченко заявила, что хотела бы руководитьь Украиной, как чилийский диктатор Аугусто Пиночет.

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фото: krytykapolityczna.pl