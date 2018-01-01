СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине - СМИ

Нардеп вела переговоры с военными о силовом захвате власти в стране.

По сведениям СМИ, Савченко обсуждала с представителями "Кедра" силовую смену власти и возила для этого оружие из ДНР.

Народному депутатуСБУ готовит обвинение в подготовке свержения власти силовым путем.

Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране. Как сообщает издание "Страна", речь шла о том, что в Украине нужно наводить порядок. Часть офицеров, недовольных положением дел в стране выразили готовность при определенных обстоятельствах помочь политикам сменить власть.

После обсуждения Савченко спросила, готов ли "Кедр" участвовать в этом деле вместе с ней, на что получила согласие. Также представители "Кедра" якобы попросили у Савченко привезти им оружие, на что нардеп заявила, что ей может помочь в этом деле Владимир Рубан.

Позже состоялось еще несколько встреч. На одной из них командир крупного подразделения ВСУ выразил готовность участвовать в перевороте и двинуть свою часть на Киев, но попросил за это 2 миллиона долларов. Савченко якобы пообещала решить денежный вопрос и провела по этому поводу переговоры с рядом оппозиционных политиков. Правда, некоторые из них от такого предложения настолько перепугались, что просто перестали общаться с Савченко, сочтя ее сумасшедшей. Тогда она просто начала "стрелять" деньги без указания цели и сумела собрать какую-то сумму.

"Стоит отметить, что эти, все предыдущие и все последующие разговоры фиксировались на аудио и видео. То есть фильмотека будет выложена богатая", - цитирует издание источник в силовых структурах.

Первая партия оружия была поставлена Рубаном удачно, а во время повторной попытки он был задержан. Источник в силовых структурах также отметил, что будет показано большое количество видеозаписей разговоров, где якобы Савченко действительно обсуждает переворот.

"Также очевидна главная цель всего этого процесса – уничтожить Савченко как политика. А через нее дискредитировать и других оппозиционеров, с которыми она общалась. Может быть, нанесут информационный удар и по Юлии Тимошенко, которая Надежду привела в парламент", - сказал "Стране" источник в силовых структурах.

Напомним, 8 марта 2018 года на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Владимира Рубана с арсеналом оружия, который был скрыт в мебели, погруженной авто.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.

Саму Савченко вызвали на допос в СБУ, однако после этого она выехала за границу.