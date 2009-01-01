СБУ может возбудить дело против Савченко за подстрекательство военных покинуть позиции на Донбассе

Представители военной контрразведки будут общаться со свидетелями призывов Савченко, о которых заявляла Рычкова.

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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак дал поручение военной контрразведке проверить информацию о подстрекательстве народным депутатом Надеждой Савченко военных в донецком аэропорту.

Об этом сообщил руководитель Аппарата СБ Украины Александр Ткачук в эфире "112 Украина", сообщает УНН.

"Обращение с трибуны нашего парламента (депутата Рычковой — ред.) уже послужило основанием того, что глава СБУ дал поручение непосредственно военной контрразведке начать проверку этой информации (о подстрекательстве военных Савченко — ред.), которую обнародовала народный депутат", — сказал Ткачук.

По его словам, представители военной контрразведки будут общаться со свидетелями призывов Савченко, о которых заявляла Рычкова.

"Если эта информация подтвердится, если у нас будет достаточно оснований, мы, конечно, зарегистрируем уголовное производство, которое будет касаться непосредственно тех поступков госпожи Надежды Савченко", — сказал он.

Ткачук также добавил, что СБУ планирует заслушать показания как Рычковой так и объяснения Савченко.

Он подчеркнул, что СБУ может открыть уголовное производство в отношении Савченко в случае достаточных доказательств.

"Если эта информация подтвердится, если у нас будет достаточно оснований, мы конечно зарегистрируем уголовное производство, которое будет касаться непосредственно тех поступков госпожи Надежды Савченко", — сказал Ткачук.

Он призвал военнослужащих, которые были свидетелями призывов Савченко обращаться к руководству своих военных частей с соответствующей информацией.

"Я не думаю, что такая проверка займет много времени", — сказал Ткачук, добавив, что речь идет о ближайшие дни, в том числе выходные.

Отметим, что ранее нардеп от БПП Татьяна Рычкова заявила, что внефракционный депутат Надежда Савченко подстрекала украинских военнослужащих покинуть позиции в зоне антитеррористической операции и ехать "свергать преступную власть".

Ранее сообщилось, что фракция партии ВО "Батьківщина" в Верховной Раде исключила нардепа Надежду Савченко из состава объединения. Узнать больше о решении политсилы можно здесь.