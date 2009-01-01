СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля — СМИ

Отмена запрета на въезд в Украину для мэра Перемышля стала возможной благодаря вмешательству Порошенко.

Мэр Перемышля Роберт Хома. vgolos.com.ua

Служба безопасности Украины отменила свой предыдущий запрет на въезд в Украину для мэра польского города Перемышль Роберта Хомы.

Об этом со ссылкой на источник в центральном аппарате СБУ сообщает ZAXID.NET.

Согласно информации издания, отмена запрета стала возможной благодаря личному вмешательству президента Украины Петра Порошенко.

В то же время, как пишет издание, в пресс-центре СБУ не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию об отмене постановления о запрете въезда в Украину.

Стоит напомнимть, что 17 января мэр польского Перемышля заявил, что его не впустили на территорию Украины. Позже, мэру польского города Перемышль Роберту Фоме СБУ официально запретила въезд нашу страну за его участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.

"Оснований для такого запрета есть немало, это вся открытая информация в медиа в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он принимал участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что этот человек откровенно и целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в таком направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей", — объяснили причину запрета въезда в СБУ.

В то же время посольство Польши направило в МИД Украины ноту с просьбой объяснить запрет на въезд для мэра Перемышля Роберта Хомы.

фото: vgolos.com.ua