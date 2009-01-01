СБУ предотвратила антиукраинскую акцию российских спецслужб в Брюсселе

В этой акции принимала участие бывший народный депутат от "Партии регионов" Елена Бондаренко.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Нацполицией предотвратили в Киеве попытку провести антиукраинскую акцию, организованную и профинансированную со стороны российских властей.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, "оперативники установили, что спецслужбы РФ планировали провести в Брюсселе акцию по дискредитации Украины перед европейским сообществом. Провокаторы планировали обвинить украинскую власть якобы в притеснениях журналистов и "свободной прессы".

В спецслужбе сообщили, что для этого в Брюссель выехали несколько граждан Украины для участия в круглом столе на тему "Нарушения прав человека, ограничение свободы прессы и политические репрессии в Украине".

"Для усиления "эффекта" от их выступления и предоставления дополнительной "правдивости", организаторы планировали прямое включение из Киева, во время которого проплаченные "блогеры" и "журналисты" должны были подтвердить информацию о притеснениях и преследованиях", — отметили в СБУ.

Также сообщается, что "блогерам" и "журналистам" организаторы должны были заплатить по 100 гривен.

"Для того, чтобы их нельзя было идентифицировать, европейские партнеры-кураторы обязали надеть "массовку" черные очки в связи с якобы преследованиями в Украине и опасениями за собственную жизнь", — рассказали в СБУ.

По данным Службы, в этой акции принимала участие бывший народный депутат от "Партии регионов" Елена Бондаренко.

"Единственной широко известной обществу фигурой на этом фейковом мероприятии была народный депутат Украины V, VI, VII созывов Елена Бондаренко, которая отказалась от дачи объяснений правоохранителям. Однако это охотно сделала нанята для "шоу" публика", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что сбежавший из Украины экс-руководитель ОО "Молодые регионы" Сергей Хижняк сообщил в своем окружении, что 27 сентября в одном из конференц-залов Европарламента (при тайной поддержке госструктур РФ) запланировано проведение конференции пророссийски настроенных представителей СМИ и блогеров по вопросам "состояния свободы слова в Украине".