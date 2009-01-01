СБУ предупреждали об угрозе покушения на Порошенко — СМИ

Вчера в спецслужбу якобы позвонил аноним, местонахождение которого невозможно было обнаружить.

Петр Порошенко УНИАН

Во вторник, 22 августа, аноним сообщил в Службу безопасности Украины, что на президентазапланировано покушение во время визита в Харьковскую область.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на источник в Управлении СБУ в регионе.

В то же время агентство уточнило, что вчера глава государства находился на Харьковщине.

"… 22 августа около 12:00 поступил звонок на телефон УСБУ от анонима. Звонок был со стационарного телефона, а с использованием IP-телефонии. Женский механический голос сообщил о запланированном покушении на Порошенко", — отметил собеседник.

По его словам, обнаружить местонахождение неизвестного было невозможно. Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) Уголовного кодекса.

Ранее председатель СБУ Василий Грицак говорил, что ведомство располагает информацией о дальнейшем усилении разведывательно-террористической деятельности спецслужб России в нашей стране.