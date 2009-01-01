СБУ установила причастность российских наемников "группы Вагнера" к конфликту на Донбассе

Впервые деятельность группы Дмитрия Уткина, известного по прозвищу "Вагнер", была зафиксирована в Украине 29 мая 2014 года.

Соцсети

Служба безопасности Украины установила причастность российской частной военной компании "Вагнера" к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, пишет УНИАН.

"Сегодня я хочу акцентировать внимание на участии в задачах Кремля в вооруженном конфликте на нашей территории и в Сирии так называемых частных военных компаний, крупнейшей из которых является "группа Вагнера". Дмитрий Валерьевич Уткин, больше известный по прозвищу "Вагнер", номер военного жетона — М0209", — заявил Грицак.

"Хочу сказать, что наши следователи выписали уже сообщение о подозрении для гражданина Уткина Дмитрия Валерьевича", — сказал Грицак.

По его словам, СБУ в понедельник, 9 октября, передаст в Генеральную прокуратуру сообщение о подозрении.

"Я надеюсь, что Генеральная прокуратура нас поддержит в этом", — добавил глава СБУ.

Он отметил, что работа по документированию преступной деятельности частной военной компании Вагнера продолжается.

По его словам, впервые деятельность этой группы в Украине была зафиксирована 29 мая 2014.

"На сегодняшний день нами установлено 1587 человек — членов ЧВК Вагнера, в общем количественный состав, то, что мы видим сейчас, — около 5 тыс. человек. География применения — Украина, это ОРДЛО июнь 2014 — август 2015, затем Сирия — 15 августа 2015 — города Хомс, Хама, Латакия, Дамаск, Пальмира", — добавил он.

По его словам, тренировочная база этой российской частной военной компании расположена в Краснодарском крае РФ.

"Это 10 бригада специального назначения Главного управления Генштаба РФ. Этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы: "Их там нет" или "Мы их туда не посылали" — именно этот проект", — добавил Грицак.

В начале 2014 года, по данным СБУ, наемники "Вагнера" занимались силовой поддержкой Плотницкого, ликвидацией "оппозиционных" предводителей боевиков, принудительнаой реорганизацией казачьих и других военизированных формирований.

"Силовая поддержка Плотницкого – это то, чем они занимались на начальном этапе. Ликвидация оппозиционных главарей и боевиков незаконных вооруженных формирований, принудительная реорганизация казачьих и других формирований", – подчеркнул он.

К тому же, по словам Грицака, "вагнеровцы" совершали диверсионные и провокационные действия против сил АТО на линии разграничения, 36 наемников были ликвидированы.

"У нас есть очень много документов по этому поводу, отчеты, где они говорят о том, как они разоружают банды, как они зачищали и Александра Беднова, он же "Бэтмен", "Фому", "Косогора" и других", — добавил глава СБУ.

По данным спецслужбы, 277 человек из ЧВК "Вагнера" участвовали в боях как в Сирии, так и в Украине. 67 из них числятся погибшими.

Грицак также процитировал выдержки из интервью брата одного из недавно задержанных в Сирии российских наемников и тот подтвердил, что его брат в составе ЧВК "Вагнера" два раза участвовал в боевых действиях в Украине, сообщает 112 Украина.

Напомним, в "группе Вагнера" есть украинское подразделение. По данным СБУ, около 40 граждан Украины готовят для проведения диверсионной работы внутри нашей страны.