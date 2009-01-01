СБУ во Львове сорвала шабаш фейковых "матерей участников АТО"

Для "массовки" организаторы наняли за 400 гривен сотню пенсионеров и студентов.

Во Львовепредотвратила провокационную акцию российских спецслужб с участием якобы "матерей участников АТО".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По замыслу российской стороны, 6 сентября во Львове планировалось провести фейковое "Собрание матерей участников АТО", на котором должны были раскритиковать государственную политику на востоке Украины и призвать к прекращению антитеррористической операции на любых условиях, сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, организатором мероприятия являлась жительница Волыни и одна из ведущих функционеров "Российского культурного центра", которая за российские деньги наняла рядовых граждан для участия в акции.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для "массовки" организаторы наняли за 400 гривен около сотни пенсионеров и студентов, которые должны были играть роли родственников участников АТО. "Ни одного члена семьи участников АТО среди протестующих не было", — отмечается в сообщении.

"Служба безопасности Украины констатирует, что очередная попытка создать "картинку" фейкового недовольства украинской властью для российских СМИ оказалась неудачной", — заявили в СБУ.

Несколькими днями ранее в Харькове СБУ задержала 18 резидентов российской разведки.