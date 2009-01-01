СБУ выдворит из Украины очередного промосковского пропагандиста

Украинская спецслужба продолжает противостоять России в информационной войне

УНИАН

Руководство Службы безопасности Украины приняло решение о выдворении в Россию пропагандиста Игоря Петрашевича.

Соответствующее сообщение сегодня, во вторник, 21 ноября, опубликовала пресс-секретарь украинской спецслужбы Елена Гитлянская на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Сотрудники СБУ установили, что гражданин РФ Петрашевич работал в Украине на российские СМИ, в частности "Федеральное агентство новостей", rusvesna.su, riafan.ru. По заказу редакции россиянин готовил предвзятые материалы о ситуации в нашем государстве, активно тиражируемые в СМИ страны- агрессора. Он сознательно и необоснованно подрывал авторитет органов государственной власти в Украине, искажал исторические факты становления и развития украинского народа и дискредитировал Украину на международной арене", - говорится в тексте.

Гитлянская также подчеркнула, что процедура выдворения Петрашевича будет проведена сегодня, 21 ноября. Кроме того, ему запретят въезжать в Украину сроком на три года.

Напомним, ранее СБУ выслала из Украины российскую журналистку.