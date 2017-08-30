СБУ выдворит из Украины очередную российскую пропагандистку, росСМИ трубят о "похищении"

Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках закона, отметила Гитлянская.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения", — говорится в сообщении.
"Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", — добавила Гитлянская.
В свою очередь, "Первый канал" РФ заявил о похищении Курбатовой в Киеве.
"Анну Курбатову схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ. Раньше в адрес корреспондента "Первого канала" поступали угрозы, например, после репортажа о Дне Независимости Украины", — заявили в пресс-службе "Первого канала".
Отметим, что недавно Курбатову внесли в базу "Миротворца".
Напомним, СБУ выдворила из страны российскую пропагандистску Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Тамару Нерсесьян.