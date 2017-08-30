СБУ выдворит из Украины очередную российскую пропагандистку, росСМИ трубят о "похищении"

Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках закона, отметила Гитлянская.

СБУ выдворит очередную пропагандистку из РФ politica-ua.com

Российская пропагандистка "Первого канала" Анна Курбатова будет выдворена из Украины

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения", — говорится в сообщении.

"Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", — добавила Гитлянская.

В свою очередь, "Первый канал" РФ заявил о похищении Курбатовой в Киеве.

"Анну Курбатову схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ. Раньше в адрес корреспондента "Первого канала" поступали угрозы, например, после репортажа о Дне Независимости Украины", — заявили в пресс-службе "Первого канала".

Отметим, что недавно Курбатову внесли в базу "Миротворца".

Напомним, СБУ выдворила из страны российскую пропагандистску Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Тамару Нерсесьян.