"Щелкнули по носу ФСБ". СМИ рассказали, что стоит за задержанием Ежова

Ветераны СБУ настаивают на усилении контрразведывательной работы спецслужб.

Ежову уже избрали меру пресечения 24 канал

В ситуации вокруг задержания заместителя начальника протокольной службы премьер-министра, переводчика Станислава Ежова очевиден провал проверки высоких государственных служащих.

Ветераны СБУ настаивают на усилении именно контрразведывательной работы спецслужб, говорится в материале ТСН.

"Речь шла о превращении СБУ в первую очередь в национальный контрразведывательный орган с концентрацией основных сил и ресурсов, которые не являются безграничными, именно на контрразведывательной защите национальных интересов Украины. Но решение этого вопроса напрямую зависит уже не от руководства Службы, а от политической воли высшего руководства нашего государства", — заявил бывший председатель СБУ Игорь Смешко.

Громким обезвреживанием российского агента СБУ похоже решила щелкнуть по носу ФСБ, потому что, во-первых, он однофамилец с бывшим генеральным комиссаром кремлевской безопасности Николаем Ежовым, а во-вторых, задержание происходило во время праздничных застолий на Лубянке.

Демонстративность задержания просто в прямом эфире выпадает из традиционных форм работы контрразведок мира, если это не является частью какой-то другой операции. Особенно странным является "засветка" по телевизору непубличного главного контрразведчика, генерала Петрова. Как утверждают источники, он крайне засекреченный профессионал высокого полета. В секретных службах, о нем слагают легенды.

Такой подход дал чиновникам основания увидеть в аресте Ежова и внутриполитическую борьбу. "Такие действия нехарактерны для спецслужб. Обычно информацию предоставляет открытый сотрудник, который не ведет оперативной работы... Это могли сделать для того, чтобы показать неосмотрительность самого премьер-министра. Здесь присутствует политическая составляющая. Якобы премьер сам допустил ошибки и может получить определенные моральные или политические проблемы", — сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Гройсман тоже подтверждает, что имеет влиятельных врагов. "Я понимаю, что кто-то, возможно, хотел использовать эту ситуацию, чтобы меня там дискредитировать. Но подчеркиваю, что, ну, во-первых, на меня это не действует. Во-вторых, я буду обнаруживать любые такие проявления и буду публично о них говорить, не надо ничего от общества скрывать. И всем другим врагам передаю привет и хочу сказать, что все будет хорошо", — заявлял премьер.

Как бы не воспользовались арестом агента различные силы, в том числе и заграницей, никто не отменяет сам факт локального успеха СБУ. С Ежовым взяли и его куратора, который действовал в СБУ. Шпион был полковником. Обыски у него дома обнаружили специальные электронные устройства для работы с информацией. Скорее всего они работали в паре с Ежовым. Теперь ФСБ или ГРУ потеряли серьезную агентурную группу.

Напомним, ранее суд избрал Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 февраля.