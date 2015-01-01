"Сделки с Путиным не будет". Конгресс США может принять новые санкции против России и без Трампа

У Конгресса есть возможность принять новые санкции, заявил Грэм.
Об этом заявили американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобушар, которые они сделали в интервью украинской службе "Радио Свобода".
Сенатор Грэм отметил, что президент в США является очень мощной фигурой.
"Он — главнокомандующий. Но Конгресс — это отдельная ветвь власти. У Конгресса есть возможность принять новые санкции. Президент может согласиться с принятым документом и подписать его. Но если две трети Конгресса голосуют за санкции, они становятся законом, независимо от того, что о них думает президент. Я надеюсь, что президент Трамп будет сотрудничать с Конгрессом для противодействия России. Это не только о наших выборах. Мы были в странах Балтии и мы слышали: они (Россия — ред.) посягают на демократию в Балтийских странах ежедневно. Что мы слышим в Украине - кибератаки, попытки "положить" правительственные ресурсы. Все это — когда кто-то делает то, что России не нравится. Хакерская атака на систему литовского парламента! Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что это сделала Россия. Если у вас занимает много времени понять, кто за этим стоит, это не говорит о вас хорошо. Россия делает это по всему миру. Но в 2017-м мы собираемся сильно поразить Путина санкциями и мы стремимся больше помогать нашим друзьям — в частности, Украине. Сенатор Маккейн приложил усилия, чтобы увеличить сумму средств, которую мы выделим на украинском оборону. Я надеюсь, мы дадим четкий сигнал наших союзников, что на Америку можно рассчитывать", — заявил Грэм.
В свою очередь сенатор Джон Маккейн заявил о готовности предоставить оборонительное вооружение для украинских военных, чтобы они могли лучше защищаться.
"Например, противотанковые ракетные комплексы "Джевелин", это — оборонительное вооружение", — заявил Маккейн.
По его словам, этот вид оружия США до сих пор в Украину не поставляли из-за позиции президента Обамы, который решил не делать такой шаг.
Маккейн заявил, что не знает как настроен сам Трамп по этому поводу.
"Я не знаю. Но я знаю генерала Маттиса, номинированного на министра обороны, и знаю, что он полностью поддерживает такой шаг", — отметил сенатор.
Маккейн подчеркнул, что любая сделка с Путиным вредит принципам свободы и демократии.
Сенатор Линдси Грэм добавил, что Конгресс США может ввести санкции даже без поддержки президента, но по оборонительному оружию — дело за президентом
"Это — очень показательный пример для тех, кто интересуется, как работает американская демократия. Конгресс одобрит новые санкции — я в этом уверен. Подпишет их президент Трамп — я не знаю. Но если две трети из нас проголосуют за санкции, они станут законом. Конгресс согласует оборонительное вооружение. Мы сделали это в прошлом году и сделаем это снова. Но президент будет решать, давать это оружие или нет. Вот два примера: Конгресс может ввести санкции даже без поддержки президента, но по оборонительному оружию - здесь дело за президентом. Могу заверить вас, что большинство в Конгрессе проголосует за предоставление военного летального оружия для Украины", — заявил Грэм.
Сенатор Эми Клобучар в свою очередь отметила: "Мы могли сегодня встретиться с семьями, чьи любимые, братья, сыновья в плену россиян. Они не имеют контакта с ними, месяцами не могут с ними поговорить. Мы встречались с женщиной, мужа которой убили просто за то, что он боролся за свою страну. Вот что они делают - после незаконного вторжения. Вот почему так важно для США стоять за Украину".
Напомним, американский сенатор обещает новые санкции против России и лично Путина.