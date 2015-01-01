"Сделки с Путиным не будет". Конгресс США может принять новые санкции против России и без Трампа

У Конгресса есть возможность принять новые санкции, заявил Грэм.

Конгресс США может ввести новые санкции против России даже без поддержки избранного президентом Дональда Трампа.

Об этом заявили американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобушар, которые они сделали в интервью украинской службе "Радио Свобода".

Сенатор Грэм отметил, что президент в США является очень мощной фигурой.

"Он — главнокомандующий. Но Конгресс — это отдельная ветвь власти. У Конгресса есть возможность принять новые санкции. Президент может согласиться с принятым документом и подписать его. Но если две трети Конгресса голосуют за санкции, они становятся законом, независимо от того, что о них думает президент. Я надеюсь, что президент Трамп будет сотрудничать с Конгрессом для противодействия России. Это не только о наших выборах. Мы были в странах Балтии и мы слышали: они (Россия — ред.) посягают на демократию в Балтийских странах ежедневно. Что мы слышим в Украине - кибератаки, попытки "положить" правительственные ресурсы. Все это — когда кто-то делает то, что России не нравится. Хакерская атака на систему литовского парламента! Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что это сделала Россия. Если у вас занимает много времени понять, кто за этим стоит, это не говорит о вас хорошо. Россия делает это по всему миру. Но в 2017-м мы собираемся сильно поразить Путина санкциями и мы стремимся больше помогать нашим друзьям — в частности, Украине. Сенатор Маккейн приложил усилия, чтобы увеличить сумму средств, которую мы выделим на украинском оборону. Я надеюсь, мы дадим четкий сигнал наших союзников, что на Америку можно рассчитывать", — заявил Грэм.

В свою очередь сенатор Джон Маккейн заявил о готовности предоставить оборонительное вооружение для украинских военных, чтобы они могли лучше защищаться.

"Например, противотанковые ракетные комплексы "Джевелин", это — оборонительное вооружение", — заявил Маккейн.

По его словам, этот вид оружия США до сих пор в Украину не поставляли из-за позиции президента Обамы, который решил не делать такой шаг.

Маккейн заявил, что не знает как настроен сам Трамп по этому поводу.

"Я не знаю. Но я знаю генерала Маттиса, номинированного на министра обороны, и знаю, что он полностью поддерживает такой шаг", — отметил сенатор.

Маккейн подчеркнул, что любая сделка с Путиным вредит принципам свободы и демократии.

Сенатор Линдси Грэм добавил, что Конгресс США может ввести санкции даже без поддержки президента, но по оборонительному оружию — дело за президентом

"Это — очень показательный пример для тех, кто интересуется, как работает американская демократия. Конгресс одобрит новые санкции — я в этом уверен. Подпишет их президент Трамп — я не знаю. Но если две трети из нас проголосуют за санкции, они станут законом. Конгресс согласует оборонительное вооружение. Мы сделали это в прошлом году и сделаем это снова. Но президент будет решать, давать это оружие или нет. Вот два примера: Конгресс может ввести санкции даже без поддержки президента, но по оборонительному оружию - здесь дело за президентом. Могу заверить вас, что большинство в Конгрессе проголосует за предоставление военного летального оружия для Украины", — заявил Грэм.

Сенатор Эми Клобучар в свою очередь отметила: "Мы могли сегодня встретиться с семьями, чьи любимые, братья, сыновья в плену россиян. Они не имеют контакта с ними, месяцами не могут с ними поговорить. Мы встречались с женщиной, мужа которой убили просто за то, что он боролся за свою страну. Вот что они делают - после незаконного вторжения. Вот почему так важно для США стоять за Украину".

Напомним, американский сенатор обещает новые санкции против России и лично Путина.