Сдерживающий фактор для Москвы. Генерал-разведчик объяснил, зачем Украине парад на День Независимости

Москва сможет оценить вес контактов Украины и уже с другим видением ситуации выходить на переговоры, говорит Николай Маломуж.

Николай Маломуж Главред

Празднование Дня Независимости Украины и, который состоится с участием военнослужащих десятка стран, в том числе США, будет иметь большое политическое и дипломатическое значение.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал в комментарии "Главреду".

"Сейчас очевидно, что США придерживаются позиции поддержки Украины, в частности ее безопасности и сектора обороны, — говорит военный эксперт. — Это я видел, общаясь с американскими военнослужащими, в том числе министром обороны Соединенных Штатов. Также поддерживается формат стратегического партнерства и международной кооперации между Украиной и западными странами".

"Именно три перечисленные составляющие будут знаковыми при оценке прибытия для празднования Дня Независимости в Киев представителей разных стран высокого уровня: главы Пентагона Джеймса Меттиса, специального представителя Курта Волкера, а также представителей других стран НАТО. Это — демонстрация поддержки курса Украины и стратегической модели, которая предусматривает урегулирование ситуации на Донбассе с задействованием более широкого и мощного формата. И, безусловно, это поддержка Украины в противостоянии России, потому что до того наша страна фактически оставалась один на один с агрессором", — посетовал генерал.

По его мнению, приезд в Украину военнослужащих из более десятка стран-членов НАТО для участия в параде будет иметь большое положительное политическое и дипломатическое значение, а также сыграет роль в усилении безопасности нашей страны.

"Однако важно, чтобы при этом мы выходили на модель практической кооперации с западными странами, а не ограничивались парадами. Разного рода символические жесты и действия — это тоже важно, но все же необходимы также совместные действия в обороне и безопасности, а также выход на дипломатическое направление. Думаю, что 24 августа как раз будет сделан первый шаг в этом направлении", — поделился мнением разведчик.

"К тому же, практические в то же время состоятся переговоры Волкера с Сурковым, а далее — переговоры с президентом Украины и руководством России. Этот процесс предполагалось запустить тогда, когда будет изменен дух переговоров и усилен формат. При этом такие знаковые вещи, как парад в День Независимости, будут иметь большое символическое значение", — заметил эксперт.

"Кроме того, важно, чтобы парад не был супер-помпезным, иначе нас упрекнут в том, что мы много тратим денег в период войны. Причем такие вещи не будут восприниматься ни нашими воинами АТО, ни обществом, ни международными партнерами. Нам не нужны помпезные салюты, они неуместны в период войны", — говорит экс-глава СВР.

По его мнению, Россия, увидев такую поддержку Украины, и дальше будет обострять ситуацию: "Она будет воспринимать такое внимание со стороны стран-участниц НАТО к государственному украинскому празднику как вызов для себя. И российское руководство, безусловно, будет использовать этот факт, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что на территории Украины планируется усиление позиций НАТО против России. Однако в реальности РФ теперь будет оценивать свои возможности и видеть, что есть реальные международные силы, способные противостоять России, помогая Украине в особо сложных операциях, тем более, в случае широкомасштабных действий со стороны РФ. Потому все это послужит сдерживающим фактором для Москвы".

"Так что, повторюсь, внешне все это будет сопровождаться демонстрацией недовольства и осуждения действий Украины и ее партнеров, но на деле Россия теперь сможет оценивать вес контактов Украины и совершенно с другим видением ситуации выходить на переговоры и обсуждать механизмы урегулирования конфликта", — резюмировал Николай Маломуж.

Напомним, политический обозреватель Олег Пономарь заявил, что поддерживает проведение военного парада на Крещатике, ведь Украина имеет армию, от которой у России выступает холодный пот.