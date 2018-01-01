"Сдерживающий фактор". Эксперт оценил роль Javelin в укреплении обороноспособности Украины

В государственном оборонном заказе Украины существенно увеличены расходы на закупку отечественных противотанковых ракетных комплексов.

В Украине ожидают поставки комплексов Javelin wikimedia.org

Ожидаемые поставки американских ракетных комплексов Javelin являются сигналом о том, что в случае обострения конфликта на Донбассе Украина может рассчитывать на более широкую поддержку со стороны США, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"С этого года в государственном оборонном заказе Украины существенно увеличены расходы на закупку отечественных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар", массовые поставки которых в войска вместе с эффективной подготовкой личного состава к овладению новым вооружением окажет значительно большее влияние на усиление украинской обороноспособности, чем поставки ограниченного количества Javelin", — подчеркнул эксперт во время чата в "Главреде".

По его мнению, комплексы Javelin могут быть сдерживающим фактором для российских войск и боевиков, так как в сочетании с украинскими комплексами типа "Стугна" и "Корсар" они могут существенно уменьшить активность россиян или наемников и их желание применять против ВСУ бронетанковую технику.

"В частности, Javelin атакуют танки сверху, то есть наименее защищенное и наименее бронированное место. Фактически наемник или русский агрессор не знает, стоят на той стороне наши обычные ПТУРы или Javelin, но он будет понимать, что любой выстрел с украинской стороны приведет к смерти. Думаю, это существенно снизит ажиотаж и желание применять бронетехнику против Украины", — добавил Згурец.

Напомним, ранее Сергей Згурец спрогнозировал, сколько еще продлится конфликт на Донбассе.