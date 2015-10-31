Сегодня 70-я годовщина депортации населения Западной Украины в Сибирь. Порошенко призвал помнить

Операция по депортации украинцев в Сибирь имела кодовое название "Запад".

Сегодня, 21 октября, в Украине чтят память жертв операции "Запад" — 70 лет тому назад, прошла самая массовая депортация населения западной Украины в Сибирь.

Президент Петр Порошенко призвал украинцев помнить о жителях западных областей, которых 70 лет назад начали принудительно выселять в Сибирь сталинские каратели, написал он в Facebook.

"Сегодня 70-я годовщина массовой депортации населения западноукраинских областей в Сибирь и северные регионы бывшего СССР, имевшая кодовое название операция "Запад". В течение одного дня тогда принудительно выселили более 76 тысяч человек, чтобы ослабить украинское освободительное движение…", — напомнил он.

Президент отметил, что "даже после окончания самой кровавой войны — Второй мировой — сталинские каратели продолжали терроризировать наш народ репрессиями и депортациями. Но уничтожить его свободный дух так и не смогли".

Как известно, после завершения советско-немецкой войны, деятельность Украинской повстанческой армии направлялась против советских властных структур. Обеспокоенное сложной ситуацией в Западной Украине, политическое руководство СССР постоянно искало новые формы нейтрализации повстанческого движения.

Именно депортация стала мощным и эффективным инструментом для расправы с "инакомыслием" украинцев. В 1944-1946 гг. из территории Западной Украины в отдаленные местности СССР были депортированы 14728 семей участников национально-освободительного движения.

Однако, партийное руководство требовало от силовых структур не останавливаться на достигнутом. Самая большая депортация населения из Западной Украины состоялась 21 октября 1947 года. Она вошла в историю под кодовым названием операция "Запад".

Операция началась во Львове в два часа ночи: в дома львовян врывались военные и после непродолжительного обыска разрешали впопыхах собрать личные вещи, после чего целые семьи в грузовиках доставляли на железную дорогу. С 2-х до 4-х часов ночи та же участь постигла жителей Рава-Русской, Жолквы, Буска, Городка, Яворово. На Буковине, Волыни, Ивано-Франковщине, Ривненщине, Тернопольщине всё началось в 6 часов утра.

Операция "Запад" разрабатывалась сотрудниками МГБ по всем канонам военной операции, командовал ею заместитель министра внутренних дел УССР Дятлов. О ходе операции каждые шесть часов докладывали министру госбезопасности генералу Савченко и министру внутренних дел УССР генералу Строкачу.

Во время выселения силовики обнаруживали подпольные тайники, изымали оружие, националистическую литературу и антисоветские открытки, брали в плен участников подполья. Имущество выселенцев было конфисковано и передано в государственную собственность. В течение суток в Западной Украине выселили 26 682 семьи или 76 192 человека: 18 866 мужчин, 35 152 женщины и 22 174 ребенка. На следующий день первые поезда отправились в отдаленные районы СССР. Всех депортированных ждали каторжные работы на шахтах и в колхозах Сибири. Операция "Запад" стала одной из наиболее массовых и краткосрочных депортаций западных украинцев. Однако, она была не первой и не последней.

В общей сложности с 1944 по 1953 год в Западной Украине было репрессировано свыше 500 тыс. человек, арестовано около 134 тыс., убито 150 тыс., выселено за пределы Украины на пожизненный срок свыше 200 тысяч людей.

фото: ominform.com.ua