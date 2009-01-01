Сегодня на Донбассе боевики несколько раз нарвались на ответку сил АТО

На востоке нашей страны обстановка немного стабилизировалась, отметили в штабе спецоперации.

Боевик на Донбассе, иллюстрация dialog.ua

В субботу, 9 сентября, вс начала суток и до 18 часов боевики 16 раз нарушили, обстреляв позиции украинских воинов, ситуация немного стабилизировалась.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наши бойцы несколько раз открывали огонь в ответ.

"Незаконные вооруженные формирования не применяли минометы и другое тяжелое вооружение, а основная активность врага фиксировалась в нескольких точках на карте АТО", — отметили в пресс-службе.

Больше всего обстрелов было на Приморском направлении, в частности, вблизи поселка Водяное. Там террористы шесть раз применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также дважды злоумышленники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениях на подступах к Талаковке и Старогнатовке.

На Донецком направлении из такого же оружия противник днем несколько раз атаковал силы АТО в промзоне Авдеевки и у Зайцево. "Всего с полуночи российско-оккупационные группировки 16 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В случаях прямой угрозы наши военные несколько раз применяли оружие в ответ", — добавили в штабе.

Ранее стало известно, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а ранения получили 269 защитников нашей страны.