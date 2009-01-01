Сегодня начинает работу новая сессия Рады

В повестке дня — рассмотрение законов об экологии и некоторые законопроекты, которые не были рассмотреть на прошлой сессии.
Планируется, что на первом пленарном заседании депутаты утвердят повестку дня этой сессии, сообщает Укринформа.
На повестке дня также проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки детей, которые постоянно проживают в зоне проведение антитеррористической операции в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения.
Кроме того, депутаты должны рассмотреть во втором чтении законопроект о добыче и реализации янтаря.
Планируется также рассмотреть ряд законопроектов в экологической сфере и некоторые проекты законов, которые не были рассмотреть на прошлой сессии.
Напомним, 19 января Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.