Сегодня — почти "тишина". В штабе АТО сообщили хорошие новости с фронта

На Донбассе террористы били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Водяного.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что террористы открывали огонь на Приморском направлении.
"Единственный обстрел наших позиций зафиксирован ночью вблизи поселка Водяное… Здесь российские оккупанты около часа били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а ранения получили 269 защитников нашей страны.