Сегодня — почти "тишина". В штабе АТО сообщили хорошие новости с фронта

На Донбассе террористы били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Водяного.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В среду, 20 сентября, вс начала суток и до 18 часов почти сохранялся, боевики только раз обстреляли позиции украинских воинов.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы открывали огонь на Приморском направлении.

"Единственный обстрел наших позиций зафиксирован ночью вблизи поселка Водяное… Здесь российские оккупанты около часа били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а ранения получили 269 защитников нашей страны.

Видео: Військове телебачення України