Сегодня Порошенко едет с визитом к Меркель

Климкин заявил, что Порошенко и Меркель коснутся тем выполнения РФ Минских соглашений и урегулирования ситуации на Донбассе.

Петр Порошенко и Ангела Меркель. Официальный сайт Президента Украины

Сегодня, 30 января, президент Украины Петр Порошенко отправляется с визитом в Германию, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сообщает пресс-служба главы государства, кроме Меркель, Порошенко в Берлине встретится с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом и главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

Между тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что среди тем, которые будут обсуждать лидеры двух стран, в частности вопросы выполнения Россией пунктов Минских соглашений, урегулирования ситуации с безопасностью на Донбассе, а также вопрос освобождения заложников, пишут Подробности.

"У нас была договоренность в начале февраля обсудить ряд важных вопросов. Особенно, как заставить Россию выполнять Минские договоренности, ситуацию с безопасностью на Донбассе, что мы можем сделать чтобы освободить заложников, каким образом на сегодня можно более эффективно использовать возможности Нормандского формата", — отметил Климкин.

Он также добавил, что будет обсуждаться вопрос помощи Германии в продвижении украинских реформ.

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