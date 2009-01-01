Сегодня Порошенко едет с визитом к Меркель

Климкин заявил, что Порошенко и Меркель коснутся тем выполнения РФ Минских соглашений и урегулирования ситуации на Донбассе.
Как сообщает пресс-служба главы государства, кроме Меркель, Порошенко в Берлине встретится с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом и главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.
Между тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что среди тем, которые будут обсуждать лидеры двух стран, в частности вопросы выполнения Россией пунктов Минских соглашений, урегулирования ситуации с безопасностью на Донбассе, а также вопрос освобождения заложников, пишут Подробности.
"У нас была договоренность в начале февраля обсудить ряд важных вопросов. Особенно, как заставить Россию выполнять Минские договоренности, ситуацию с безопасностью на Донбассе, что мы можем сделать чтобы освободить заложников, каким образом на сегодня можно более эффективно использовать возможности Нормандского формата", — отметил Климкин.
Он также добавил, что будет обсуждаться вопрос помощи Германии в продвижении украинских реформ.
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