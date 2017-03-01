Сегодня послы Евросоюза одобрят безвиз для Украины

После согласования документа, в апреле его должны рассмотреть в Европарламенте, в мае — одобрить в Совете ЕС.
Данное рассмотрение вопроса на COREPER станет первым этапом одобрения безвиза на уровне стран-членов ЕС, сообщает Европейская правда.
Стоит отметить, что 28 февраля на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии было достигнуто согласие относительно запуска визовой либерализации для граждан Украины.
После согласования документа в рамках триалога, в апреле его должны рассмотреть в Европарламенте, в мае — одобрить в Совете ЕС.
Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.
Напомним, 27 февраля Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами, принятие которого долгое время блокировало утверждение безвизового режима для Украины.