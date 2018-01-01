Сегодня Рада рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде и назначит аудитора НАБУ

Кандидатуры на должность аудитора антикоррупционный комитет выбрал в среду, 6 июня.

УНИАН

Верховная Рада Украины в четверг, 7 июня рассмотрит законопроект №7440 об Антикоррупционном суде и назначит аудитора НАБУ по своей квоте.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

Планируется завершить рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде, к которому ранее было предложено 1 тыс. 927 поправок. После - назначить аудитора НАБУ.

Кандидатуры на эту должность антикоррупционный комитет выбрал в среду, 6 июня, - правозащитника, партнера компании Baker & McKenzie Томаса Файерстоуна и украинского правоведа-международника Владимира Василенко.

Перед голосованием в парламенте выступил президент Петр Порошенко. "Сегодня голосование за Антикоррупционный суд является лакмусовой бумажкой для каждого нардепа, потому что сегодня мы завершаем создание эффективной прозрачной антикоррупционной инфраструктуры", - цитирует Порошенко телеканал "112 Украина".

До того глава государства принял участие в заседании фракции "Блока Петра Порошенко".

Ранее вице-спикер парламента Оксана Сыроид заявила, что Украина столкнется с дефолтом, если Рада отклонит закон о создании антикоррупционного суда. По ее словам, если депутаты отклонят законопроект или примут его без гарантий независимости для антикоррупционного суда, Украина не сможет получить финансовую помощь от МВФ.

"Это значит, что правительству не будет хватать около 200 млрд гривен. Это пятая часть украинского бюджета. Это будет означать для Украины дефолт", - сказала Сыроид.

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