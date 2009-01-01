Сегодня в Раде намерены рассмотреть четыре закона по Донбассу

Нардепы планируют рассмотреть внесенные как неотложные президентские законопроекты и два альтернативных депутатских.

УНИАН

Сегодня, 6 октября, народные депутаты планируют рассмотреть четыре законопроекта по Донбассу.

В частности, планируется рассмотреть внесенные как неотложные президентские законопроекты 7163, которым предлагается признать Россию государством-агрессором, 7164 — о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а также отмену Судебной и Пенсионной реформы, говорится в повестке дня Верховной Рады, опубликованном на сайте парламента, пишет Укринформ.

Первыми вопросами запланировано рассмотреть законопроект 7163 и два альтернативных к нему депутатских законопроекта 7163-1, 7163-2.

Следующим в повестке дня запланировано рассмотрение законопроекта 7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Далее депутаты проведут час вопросов к правительству, а после этого рассмотрят ряд проектов постановлений, которыми предлагается отменить решение о принятии в целом законопроекта "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", входящем в пакет законов судебной реформы и Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".

Как сообщалось, 5 октября Рада включила в повестку дня законопроекты относительно Донбасса и решила рассмотреть их в тот же день, но не смогла этого сделать из-за блокирования трибуны и президиума депутатами оппозиции, в частности от фракции "Самопомич". Депутаты этой фракции требовали среди прочего, исключения из текста президентского законопроекта 7163 положения относительно Минских соглашений, а также требовали указать в законопроекте конкретные даты оккупации Донбасса и включить в него вопрос аннексии Крыма.

Председатель парламента Андрей Парубий после консультаций с председателями фракций сообщил, что была достигнута договоренность об исключении из законопроекта положений о Минских соглашениях. Однако депутаты продолжали блокировать трибуну и президиум Рады, и спикер закрыл заседание.

Стоит отметить, 18 октября истекает срок действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который принимался на три года в сентябре 2014 года.