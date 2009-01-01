Секретные материалы: почему недоброчестные судьи могут оказаться в Верховном Суде?

Наличие хотя бы одного недоброчестного кандидата подорвет доверие ко всему новому ВСУ.

Так членов Высшего совета правосудия провожали в совещательную комнату Facebook Наталі Соколенко

Высший совет правосудия закончил заслушивать досье и объяснения 120 кандидатов в. В итоге он не рекомендовали только двоих из тридцати тех, кто получил негативные заключения от. Это судью Одесского апелляционного административного суда— тот не указал в декларации доброчестности, что запрещал мирные акции протеста в Одессе во время Революции Достоинства, и судью Высшего административного суда. Последний набрал меньше баллов, чем было необходимо, по итогам выполнения практического задания, но продолжил участие в конкурсе, ведь уже во время конкурса ВККС был снижен проходной балл.

Кандидатуры всех остальных докладчики рекомендовали ВСП подать для подписи президенту.

"Прогнозы по поводу решений ВСП давать сложно, но надежд на то, что они проголосуют против так называемой "недоброчестной тридцатки", нет, — сказала накануне объявления результатов ВСП член Общественного совета добродетели Галина Чижик. — Члены ВСП пренебрегли всеми нашими обращениями, прикрываясь тем, что якобы нарушений процедуры в ВККС не было, и вся информация уже рассмотрена. Хотя до этого Высший совет правосудия декларировал готовность сотрудничать с ОСД. Но на практике такого сотрудничества не было. Мы несколько раз обращались к ВСП с просьбой дать возможность представить позицию ОСД по выводам и объяснить, почему мы считаем, что кандидаты не опровергли обстоятельства, ставшие основанием для негативных выводов. Эти обращения остались без ответа. Значит — ВСП изначально не хотел выяснять, соответствует ли кандидат критериям доброчестности".

Таким образом, получается, что общественность, которая по закону была призвана помогать в формировании нового Верховного Суда, фактически была отстранена от процесса. Более того, ОСД до сих пор не знает, по каким критериям ВККС преодолела их выводы по недоброчестным кандидатам.

Без объяснений

Член ОСД и заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида несколько раз делал запросы в ВККС, чтобы узнать, как она оценила аргументы общественности по кандидатам в новый Верховный Суд и почему одних кандидатов рекомендовала назначить, а других — нет. И получил ответ: "служебная информация". Позже пояснили: решения вот-вот должны быть обнародованы в досье кандидатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неестественный отбор: один день последнего этапа конкурса в Верховный Суд

В конце концов, ВККС начала обнародовать в материалах досье решения по кандидатам, которых она рекомендовала в новый Верховный Суд. "Ознакомившись с десятком таковых, я понял, почему ВККС хотела их скрыть. Потому что они голые, беспрецедентно голые, — написал на своей странице в Facebook Роман. — В решениях по кандидатам с негативными выводами от ОСД — ни одного аргумента в опровержение приведенных в этих выводах фактов".

Ныне в них нет и не слова, почему конкретный кандидат получил высокий бал за доброчесность.

Интересно, что в Положении о порядке и методологии квалификационного оценивания, утвержденного решением ВККС, зафиксировано: "В случае наличия заключения ОСД о несоответствии кандидата на должность судьи критериям профессиональной этики и доброчестности в мотивировочной части также отмечают мотивы его принятия или отклонения".

"После того как на пленарных заседаниях были преодолены вето ОСД, дело возвращалось в коллегию ВККС, чтобы она выставила баллы и вынесла окончательное решение. Я был уверен, что именно оно будет мотивировано, как предусмотрено положением, — объясняет нам Куйбида. — А оказалось, что ВККС мотивировала решения по результатам пленарки и не обнародовала их. Почему? Возможно, аргументы были слабоваты. Ведь мы активно использовали бы то, что у них, и то, что у нас".

То, что глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков не хочет говорить в Украине, где может возникнуть много неудобных вопросов, он озвучивает на международных форумах. В частности, в польской столице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тест на добропорядочность Верховного суда: займут ли кресла лучшие?

Конференция ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве Facebook Михаила Жернакова

"На ежегодной конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве на прошлой неделе Козьяков в который раз подчеркнул, что в Украине состоялся беспрецедентно открытый конкурс в Верховный Суд, в котором общественность приняла активное участие, — рассказывает Чижик, которая также была в Варшаве. – Кроме того, представители ВККС распространили информационные материалы, в которых приведены аргументы, почему ВККС преодолела заключения ОСД. В частности, приводятся пять манипулятивных утверждений по работе ОСД. Среди них: конфликт интересов, двойные стандарты, политическая ангажированность членов ОСД".

А еще указывалось, что, принимая решения о несоответствии отдельных кандидатов критериям доброчестности и профессиональной этики, ОСД вышел за пределы своих полномочий, а кандидаты опровергли обстоятельства, изложенные в заключениях.

"Даже если предположить, что члены ОСД допустили двойные стандарты или был конфликт интересов, это не объясняет, почему ВККС, располагая фактами о недоброчестности кандидатов, рекомендовала их на должности в Верховном Суде", — убеждена Галина.

Конфликт интересов

"Иногда член ОСД был задействован в некоторых делах, например, по Майдану, тогда он при рассмотрении материалов по определенному кандидату брал самоотвод и передавал эту информацию другим, но сам не принимал никакого участия в решении вопроса по кандидата", — объясняет Роман Куйбида.

"ОСД обратился с письмом к каждому кандидату с просьбой сообщить о наличии конфликта интересов с отдельными членами, — подтверждает Чижик. — Ни одного случая, когда кандидат сообщил о нем, и это не было учтено, обнаружено не было. Все самоотводы отражены в протоколах заседаний ОСД. Так, например, член ОСД Роман Маселко взял самоотвод при рассмотрении кандидатуры члена ВСП Аллы Лесько, поскольку одним из оснований для вывода о Лесько стала информация о рассмотрении ею дисциплинарных производств, в которых участвовал Маселко".

О своем самоотводе заявил и координатор ОСД Виталий Тытыч, когда рассматривались дела нескольких кандидатов. Вспомним двух судей, которые в результате получили негативные заключения ОСД. Позднее один из них прекратил участие в конкурсе по результатам пленарных заседаний, другому — не хватило баллов.

Однако эти примеры уже скоро могут появиться в объяснениях ВККС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Координатор ОСД Виталий Тытыч: "Все пошло не так, как это виделось "реформаторам" на Банковой"

Виталий Тытыч

Первый касался судьи ВХСУ. По имеющейся у членов ОСД информации, этот судья рассматривал дело о похищении неустановленными лицами у гражданина Швеции акций предприятия "Белицкий завод "Теплозвукоизоляция". Высший хозяйственный суд, в состав коллегии которого входил Короткевич, отменил постановление апелляционной инстанции в пользу иностранца. "Ссылаясь на несуществующие нормы права, с сознательным искажением норм процессуального закона", — говорится в заключении ОСД. Сторону гражданина Швеции представлял партнер Тытыча по адвокатскому объединению. На этот случай обратило внимание профильное издание о ликвидации предприятий этим летом. Позже информацию распространили ряд других СМИ. "ОСД дает негативную оценку судебному решению из-за того, что судья вынес решение не в пользу одного из членов ОСД — Тытыча", — говорится в материале неизвестного журналиста.

Виталий Тытыч, хотя и не участвовал в заседании, поясняет: "Основанием для заключения о несоответствии кандидата Короткевича критериям доброчестности и профессиональной этики стало, в частности, принятие им в составе коллегии судей ВХСУ решения, связанного с рейдерством в отношении иностранного инвестора. Информация о действиях судьи поступила на информационный портал ОСД от гражданина Швеции, владевшего акциями упомянутого предприятия на общую сумму более 600 000 долларов США, которые и были похищены. В связи с чем по его заявлению в 2014 году возбуждено уголовное производство. Организованная преступная группа, захватившая предприятие, действует довольно тупо и цинично — преступления очень примитивные и легкие для расследования. Однако расследования Ирпенской полиции и прокуратуры за три года почти не продвинулись. Что касается заключения, то ОСД не оценивал законность, а рассматривал действия судьи под углом соответствия критериям доброчестности и профессиональной этики. А такие действия подрывают авторитет судебной власти".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атака на Совет добропорядочности, или Как легко можно уничтожить судебную реформу?

Второй случай касался другого судьи ВХСУ, Ирины Пановой. Речь идет о деле, в котором ВХСУ отказался признать требования, основанные на решении Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Такое решение Высшего хозяйственного суда Украины противоречит практике Европейского суда по правам человека. Об этом написано в выводах ОСД. Стороной по делу выступал Виталий Тытыч. "Тот факт, что Тытыч принимал непосредственное участие в этом заседании, свидетельствует о возможных попытках свести счеты с судьей, которая вынесла приговор не в его пользу", — говорится в упомянутом материале.

"У ОСД даже не было необходимости оценивать решение Ирины Пановой, поскольку ЕСПЧ фактически это сделал сам", — говорит сейчас Тытыч. Правительство не выполнило решение ЕСПЧ, и ЕСПЧ поставил в известность правительство, что знает об этом. Комментария на этот счет ЕСПЧ от правительства не ожидало, и в таких случаях не существует мирного урегулирования.

"ВККС и ВСП показали значительно более низкие стандарты в урегулировании конфликта интересов. Например, я — член совета по судебной реформе. Его членами являются и Львов, и Романюк, и Симоненко, и Смокович, другие кандидаты в ВС, — объясняет Куйбида. — Я по всем ним заявлял себе самоотвод, поскольку я их лично знаю. Тогда как члены ВККС и ВСП не утруждали себя этим, а рассматривали кандидатуры".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конкурс в Верховный Суд: богатые и знаменитые продолжают борьбу

"Так, например, конфликт интересов имел место при рассмотрении уголовной коллегией ВККС кандидатуры Вячеслава Вапнярчука, — приводит пример Чижик. — Член коллегии ВККС Сергей Прилипко, несмотря на то, что долгое время работал с кандидатом, не заявил о конфликте интересов и принял участие в заседании. Также конфликт интересов был во время рассмотрения Комиссией в пленарном составе кандидатуры судьи Вячеслава Наставного. Член ВККС Тарас Лукаш не взял самоотвод при рассмотрении Наставного, хотя тот был в составе конкурсной комиссии, избравшей Лукаша членом ВККС".

"Еще больше удивило, как ВСП решал вопрос самоотводов, — продолжает Куйбида. — Члены заявляли, что не являются беспристрастными в отношении конкретного кандидата. Что сделал ВСП? Утверждает, что все "ок", он не предвзяты по отношению к нему".

Политическая составляющая и еще три причины

"Из текста разъяснений г-на Козьяков в Варшаве — "Вrif summary on main reasons HQCI overruled PIC opinions" — можно увидеть, что ВККС не приняла во внимание вывод ОСД по кандидату Львову потому, что он содержит "политический компонент", а именно: "Кандидат Львов награжден министром внутренних дел". Могу предположить, что так ВККС рассматривает указанный в нашем выводе факт получения главой ВХСУ в качестве награды огнестрельного оружия. ОСД же воспринимает это как свидетельство несоответствия [судьи Высшего хозяйственного суда Богдана] Львова критерию независимости, поскольку он получил награду от представителя исполнительной власти. Награждение состоялось накануне вступления в силу закона, которым судьям запрещено принимать государственные награды", — говорит Виталий Тытыч.

Богдан Львов

Еще одна причина, о которой говорилось в материалах, распространенных на конференции в Варшаве, — двойные стандарты в действиях ОСД.

"По одному из кандидатов мы предоставили только информацию о приватизации служебного жилья, а по другому — негативное заключение, — объясняет Куйбида. — И в ВККС уже заявили о двойных стандартах. В ВККС или не обратили внимание на наши аргументы, или решили использовать этот "факт" в свою пользу. Замечу, один кандидат получил квартиру после 2010 года, то есть когда уже вступил в силу закон, в котором написано: предоставленная квартира является служебным жильем. Тогда мы говорили, если человек получил квартиру как служебную, имея при этом еще и другое жилье, а потом приватизировал ее, то это недоброчестно, то есть он таким образом решил обогатиться. Если же кандидат приватизировал ту квартиру, которую получил ранее, до 2010 года, когда статус этой квартиры был неизвестен, то мы давали информацию".

Следующая причина возможного несогласия с мнением ОСД — превышение полномочий общественностью. Вероятно, речь шла о комментировании решений суда.

"В подавляющем большинстве случаев мы не давали сами оценку решениям, а ссылались на мнение авторитетных общественных организаций, например, Харьковской правозащитной группы, на мнение Уполномоченного ВР по правам человека, решения Европейского суда по правам человека. Но были и такие случаи, когда мы давали оценку решениям, которые были очевидным произволом. Для этого не нужно быть даже юристом. Например, есть решение ЕСПЧ, где написано, что нельзя применять советский указ для запрета проведения мирных собраний".

Наконец, в ВККС говорят, что кандидаты обосновали свои утверждения о негативных заключениях ОСД, поэтому Комиссия и преодолела вето.

"Можно сказать, что были некоторые обоснования, с которыми можно было согласиться, — говорит Роман. — Когда мы обращались к ВСП, мы четко указали, какие именно моменты кандидат, на наш взгляд, не опроверг. Фактически все тридцать из тех, в отношении кого мы делали заключения, не опровергли фактов, которые были основаниями для заключений ОСД".

То, что накануне рекомендаций президенту кандидатур для назначения в ВС причины преодоления вето общественности остаются неизвестными, а большинство аргументов в защиту кандидатов — неубедительными, может свидетельствовать о том, что действующая система скорее всего породит новый судейский организм, подобный себе. И тогда сбудутся прогнозы международных наблюдателей: наличие хотя бы одного недоброчестного кандидата подорвет доверие ко всему новому Верховному Суду.

Татьяна Катриченко

фото: Facebook Натальи Соколенко, Facebook Михаила Жернакова