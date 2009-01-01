Семенченко о "Гиви" и "Мотороле": не зачистили сейчас, пристрелят позже — таких свидетелей не оставляют

Вполне возможно, что им просто сделали пластические операции и отправили в другую страну, говорит нардеп.

Семен Семенченко Главред

Уничтожение раскрученных в просепаратистских СМИ одиозных полевых командиров ДНР Арсена Павлова и Михаила Толстых, более известных по позывным— это дело рук российских спецслужб.

Об этом первый замглавы Комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне Семён Семенченко рассказал на чате в "Главреде".

"Основная задача России — победить Украину политически. Для этого придуманы Минские договоренности, по которым мы должны дать амнистию боевикам, выборы и т.д. Фактически этого "троянского коня" с пророссийскими силовыми, экономическими и социальными механизмом Россия пытается внедрить в тело украинского государства", — говорит нардеп.

"Народ сопротивляется — слишком часто люди видят похоронки, часто вспоминают известных боевиков, кадыровцев, российских оккупантов. Поэтому когда начинаешь предлагать предоставить амнистию и провести выборы, возникает вопрос — кого? "Гиви"? "Моторолу"? Захарченко или Плотницкого? А сейчас фактически они их убирают — "Гиви", "Моторолу", говоря, что есть люди второго эшелона, которые якобы ничего такого не делали, а только стояли на блокпостах. То есть так продать эту идею украинскому народу гораздо проще, без одиозных личностей. Ну, а Захарченко и Плотницкий, я думаю, уедут в какую-нибудь Венесуэлу, а вместо них будут какие-нибудь даши морозовы, которые сейчас на вторых ролях, будут рассказывать о том, что нужно "услышать Донбасс", — иронизирует экс-комбат "Донбасса".

"Я лично не убежден, что "Гиви" и "Моторола" погибли. Нет никаких доказательств. Вполне возможно, что им просто сделали пластические операции и отправили в другую страну. Ведь россиянам же нужно еще как-то удерживать порядок, убеждать боевиков. Если те будут видеть, что их всех убивают и будут знать, что это делают российские спецслужбы, то все посыплется. Поэтому я не исключаю, что эти персоны просто сняли с карты. Но даже если это так, их пристрелят чуть позже — таких свидетелей обычно не оставляют", — подытожил Семен Семенченко.

Напомним, ранее Семенченко объяснил, почему заводы на Донбассе — не украинские.